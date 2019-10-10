Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor"
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor"
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