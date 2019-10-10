Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor"
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:30 Kaynak: AA
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