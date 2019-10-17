Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık."

Mevlüt Çavuşoğlu, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:05 Kaynak: AA
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