Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:05 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "mektup" açıklaması: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti