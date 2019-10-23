Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre...

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/ PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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