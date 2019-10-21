Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PYD tamamen çekilmezse 35 saat içinde operasyona başlıyoruz
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PYD tamamen çekilmezse 35 saat içinde operasyona başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PYD tamamen çekilmezse 35 saat içinde operasyona başlıyoruz

46 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmemesi durumunda Barış Pınarı Operasyonu’na kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PYD tamamen çekilmezse 35 saat içinde operasyona başlıyoruz, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmemesi durumunda Barış Pınarı Operasyonu'na kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.


Çavuşoğlu, "İstihbarat birimlerimiz çekilmeyi takip ediyor. Taciz ateşleri devam ediyor. YPG/PYD unsurlarının kontrol ettiğimiz yerleri terk ettiğini görüyoruz . 35 saat kaldı, 35 saat içinde tamamen çekilmezlerse operasyonumuz yeniden başlayacak."

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Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:01 
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Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak
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