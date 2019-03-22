Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yükselen Irkçı Terörün Ayak İzlerini Geriye Doğru İzlediğimizde İslam...
58 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: "Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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