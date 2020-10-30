Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü
30.10.2020 16:35
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dendias, İzmir'deki deprem nedeniyle Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
İki bakan, ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır olduklarını, temasta kalacaklarını teyit etti.
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