Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü - Son Dakika

İki bakan, ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır olduklarını, temasta kalacaklarını teyit etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dendias, İzmir 'deki deprem nedeniyle Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı?