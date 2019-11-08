Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Cenevre'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Cenevre'de bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi" çerçevesinde geldiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - CENEVRE

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Cenevre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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