Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Cenevre'de bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Cenevre'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi" çerçevesinde geldiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
(İHA)
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