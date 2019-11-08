Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü
6 saat önce
Dünya Ekonomik Forumu Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.
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8.11.2019 21:34:37. #1.11#
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