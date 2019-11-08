Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

6 saat önce

Dünya Ekonomik Forumu Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Dünya Ekonomik Forumu Batı Balkanlar Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre, İsviçre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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