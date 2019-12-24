Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile görüştü.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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