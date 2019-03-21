Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos ile Görüştü

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos'un tokalaşması -İkili görüşmeden detay ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile Antalya'da bir araya geldi.

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos'un tokalaşması
-İkili görüşmeden detay ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile Antalya'da bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Antalya, Yunanistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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