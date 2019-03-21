Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos ile Görüştü

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos'un tokalaşması -İkili görüşmeden detay ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile Antalya'da bir araya geldi.

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos'un tokalaşması

-İkili görüşmeden detay ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile Antalya'da bir araya geldi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu

Meteoroloji Vatandaşları Uyardı! Don ve Buzlanma Bekleniyor

Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var

ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir