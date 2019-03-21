Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos ile Görüştü
1 saat önce
-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos'un tokalaşması -İkili görüşmeden detay ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile Antalya'da bir araya geldi.
-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos'un tokalaşması
-İkili görüşmeden detay ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile Antalya'da bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:18 Kaynak: AA
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