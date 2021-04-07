Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.
Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmeyi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın önümüzdeki haftaki ziyareti öncesinde Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul ettik." ifadelerini kullandı.
Dendias'ın Türkiye'ye 14 Nisan'da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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