Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti - Son Dakika

Dendias'ın Türkiye 'ye 14 Nisan'da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Yunanistan 'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

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TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"