Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:06 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız