Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil."

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:06 Kaynak: AA
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