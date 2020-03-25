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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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