Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan Türklerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu, "Dün akşam (24 Mart) itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrenci daha Türkiye'ye getirildi. Bu öğrenciler 14 günlük karantinaya alındı" dedi.