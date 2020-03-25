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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan Türklerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Dün akşam (24 Mart) itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrenci daha Türkiye'ye getirildi. Bu öğrenciler 14 günlük karantinaya alındı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:02
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