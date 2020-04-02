Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:32 Kaynak: AA
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