Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yurtdışı temsilcilikleriyle internet üzerinden görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yurtdışı temsilcilikleriyle internet üzerinden görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yurtdışı temsilcilikleriyle internet üzerinden görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:33 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yurtdışı temsilcilikleriyle internet üzerinden görüştü
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