Son Dakika Haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

1 saat önce

İSTANBUL DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU, System.String[]

İSTANBUL DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. 
Bulvar Caddesi'de trafiğe kapalı alanda bulunan dükkanları ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi. 

Görüntü Dökümü:
------------
-Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:48 Kaynak: DHA
DHA, Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytinburnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısıyla Tartışan Öfkeli Koca, Kendilerini Ayırmak İsteyen Esnafa Bıçak Çekti Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:10:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]