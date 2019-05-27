Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
1 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:51 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, akşam saatlerince Zeytinburnu
'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
Bulvar Caddesi'de trafiğe kapalı alanda bulunan dükkanları ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.
- İstanbul
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