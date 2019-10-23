Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: "(Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: "(Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz"
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: " (Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz"
Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yürüttüğü siyasi başarısı sosyal medyada TurkeyWon etiketiyle gündem oldu Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı