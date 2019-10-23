Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: "(Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: '(Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: "(Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza...

47 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: "(Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: " (Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz"

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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