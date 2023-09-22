Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Son Güncelleme: 22.09.2023 21:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüştü.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu marjında New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme baş başa yapıldı.

4 KONU ELE ALINDI

Görüşmede; iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika
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