Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşen Bakan Fidan, görüşme sonrası Mısırlı mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Kuşatma altında bulunan Gazze'de kaç Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Fidan, "İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık. Bunların listesi ilgili makamlara verildi. Gerekli çalışmalar yürütülüyor." dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:
"Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur. Sivil can kayıplarını reddediyoruz, kınıyoruz. İsrail'in provokasyonlarıyla işgali derinleştiriyor. Türkiye ve Mısır olarak iki devletli çözümün tek geçerli yol olduğunu söylüyoruz. Filistinlilerin Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz.
Türkiye olarak geldiğimiz noktada dört hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz.
Krizin ilk anından itibaren yardımlar için çalışma içinde olduk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yardım uçaklarını gönderdik. Mısır'da kurulan koordinasyon merkezleri büyük iş görmekte. Başka ülkelerle de arayış içindeyiz. Yardımları gönderen ülkelerden Mısır'a getirmek başka bir konu bunu sınırdan geçirmek başka bir konu. Sınırın diğer tarafında savaş şartları var. Mısır gerçekten tarihi bir rol oynadı.
Tahliyeler konusunda Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içindeyiz. İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık.Bunların listesi ilgili makamlara verildi. Gerekli çalışmalar yürütülüyor."
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