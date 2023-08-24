Neçirvan Barzani, Hakan Fidan'ı kucaklayarak karşıladı - Son Dakika

Neçirvan Barzani, Hakan Fidan'ı kucaklayarak karşıladı

Son Güncelleme: 24.08.2023 12:44

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak gezisi kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Barzani'nin Bakan Fidan'ı kapıda kucaklayarak karşılaması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e (IKBY) geçti. Bakan Fidan, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

KUCAKLAYARAK KARŞILADI

Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınırken Neçirvan Barzani'nin Hakan Fidan'ı kapıda karşılaması ve ve kucaklaşmaları dikkat çekti.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan, Irak temasları kapsamında Savunma Bakanı Sabit Bişar, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Fayid el Fayyad, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

İşte Hakan Fidan'ın Barzani'yi ziyaretinden kareler;

Barzani, Hakan Fidan'ı kapıda kucaklayarak karşıladı
Barzani, Hakan Fidan'ı kapıda kucaklayarak karşıladı
Barzani, Hakan Fidan'ı kapıda kucaklayarak karşıladı
Barzani, Hakan Fidan'ı kapıda kucaklayarak karşıladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Neçirvan Barzani, Hakan Fidan'ı kucaklayarak karşıladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neçirvan Barzani, Hakan Fidan'ı kucaklayarak karşıladı - Son Dakika
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