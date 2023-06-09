Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni Kabine'de Hakan Fidan'ın görevi dikkat çekti. Uzun yıllar MİT'in bir numaralı ismi olan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandı.

BAKAN FİDAN'DAN YOĞUN MESAİ

Hakan Fidan bakanlık görevini devralmasının hemen ardından temaslara başladı. Peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştiren Hakan Fidan, yoğun mesaisine devam etti.

RUS MEVKİDAŞI TEBRİK ETTİ

Bakan Fidan, son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" ifadelerine yer verildi.

FİDAN, BORRELL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'le de telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.