Dışişleri Bakanı Fidan: Tahıl Girişimi için alternatif yollar riskler barındırıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz Tahıl Girişimi için alternatif yollar arandığını bildiklerini belirterek, "Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını görüyoruz"ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yapacağı görüşme öncesi ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Kuleba ile de gündemlerindeki konuları da derinlemesine istişare edeceklerini belirten Fidan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde gelecek dönemde atılabilecek adımları ele alacaklarını ifade etti.

"KARADENİZ GİRİŞİMİ'NİN BİR AN ÖNCE TEKRAR CANLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Fidan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda hayata geçirilen ve 17 Temmuz'da sona eren Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün küresel pazarlara ulaşmasının sağlandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Maalesef 17 Temmuz itibariyle bu (Karadeniz Tahıl Girişimi) sona erdi. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını da görüyoruz. Karadeniz Girişimi'nin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla her düzeyde diyaloga bu nedenle devam edeceğiz."

Fidan, mevkidaşı Kuleba'yı da en uygun zamanda Türkiye'ye beklediğini dile getirdi.

"BU GİRİŞİMİN CANLANDIRILMASI TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNCELİK"

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalar hakkındaki soruyu cevaplayan Fidan, "Bu girişimin canlandırılması Türkiye için bir öncelik. Dünya gıda güvenliği için ve insani çabalar için ayrı bir yer tutuyor bu girişim. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok sistemli bir çalışma yürütmekte. Bu vesileyle başta Ukrayna olmak üzere BM, Rusya, Avrupalı ve bazı Amerikalı aktörlerin de içinde olduğu çok geniş bir kümeyle kesintisiz bir görüşme ve fikir trafiği var. Bu konudaki çalışmalarımız, çabalarımız devam edecek. Umuyorum başarılı bir netice alırız. Ukraynalı dostlarımıza özellikle bu konudaki yapıcı destekleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.