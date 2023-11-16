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Fidan'dan Batı ülkelerine Gazze çağrısı: İnsanlık suçuna ortak olmayın - Son Dakika

Fidan'dan Batı ülkelerine Gazze çağrısı: İnsanlık suçuna ortak olmayın

16.11.2023 13:05

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki İsrail katliamına tepki gösterdi. Fidan, "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Batı dünyasını Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki İsrail katliamına tepki gösterdi. Fidan, "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Batı dünyasını Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum" dedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Mevkidaşıyla "Gazze'deki İsrail vahşetini de ele aldıklarını" kaydeden Fidan, "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ile ortak basın toplantısında konuştu
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

BATI'YA ÇAĞRI YAPTI

Fidan, "Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir." ifadesini kullandı. Batı dünyasını "moral değerlere sahip çıkmaya, Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya" çağıran Fidan, "İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı, sivilleri topyekün hedef alması karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır." diye konuştu.

Fidan, Türkiye'nin "bu katliamın durması ve bu vahşetin son bulması için yoğun çaba harcadığını" vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan'dan Batı ülkelerine Gazze çağrısı: İnsanlık suçuna ortak olmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fidan'dan Batı ülkelerine Gazze çağrısı: İnsanlık suçuna ortak olmayın - Son Dakika
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