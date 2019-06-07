Dışişleri Bakanı Maas'tan İran'a kriz ziyareti
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2015 yılının temmuz ayında İran ile yapılan BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve AB arasında imzalanan anlaşmayı ABD'nin tek taraflı olarak iptal etmesinden dolayı ortaya çıkan krizi sonlandırmak ve varılan anlaşmanın devamını sağlamak...
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:28
2015 yılının temmuz ayında İran
ile yapılan BM
Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD
, Almanya
, İngiltere
, Çin
, Rusya
, Fransa
ve AB arasında imzalanan anlaşmayı ABD'nin tek taraflı olarak iptal etmesinden dolayı ortaya çıkan krizi sonlandırmak ve varılan anlaşmanın devamını sağlamak için pazartesi günü İran'a gidecek olan Alman Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, temaslarının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşecek. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri
ve Ürdün
'de de görüşmelerde bulunacak. Heiko Maas, üç yıl aradan sonra İran'ı ziyaret eden ilk federal bakan olacak.
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