Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu, Kalekapı Esnafıyla Buluştu
20 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu, Kalekapı esnafıyla buluştu Çavuşoğlu: -70 milyon turist 70 milyar dolar hayal değil. Bu rakamı da aşarız. Sadece sağlık turizminden 50 milyar doları aşabiliriz. -"Vize kolaylıkları sağlıyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu, Kalekapı esnafıyla buluştu
Çavuşoğlu:
-70 milyon turist 70 milyar dolar hayal değil. Bu rakamı da aşarız. Sadece sağlık turizminden 50 milyar doları aşabiliriz.
-"Vize kolaylıkları sağlıyoruz. Elektronik vize uygulamasını da başlattık."
-"Bazı ülkelere pasaportsuz seyahatler gerçekleştiriyoruz. Önce Gürcistan sonra Ukrayna ve Moldova"
-"Rus vatandaşlarının kimlikle ülkemize gelmesi için çalışmalar yapıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:42 Kaynak: İHA
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