Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu, Kalekapı Esnafıyla Buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu, Kalekapı esnafıyla buluştu Çavuşoğlu: -70 milyon turist 70 milyar dolar hayal değil. Bu rakamı da aşarız. Sadece sağlık turizminden 50 milyar doları aşabiliriz. -"Vize kolaylıkları sağlıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu, Kalekapı esnafıyla buluştu

Çavuşoğlu:

-70 milyon turist 70 milyar dolar hayal değil. Bu rakamı da aşarız. Sadece sağlık turizminden 50 milyar doları aşabiliriz.

-"Vize kolaylıkları sağlıyoruz. Elektronik vize uygulamasını da başlattık."

-"Bazı ülkelere pasaportsuz seyahatler gerçekleştiriyoruz. Önce Gürcistan sonra Ukrayna ve Moldova"

-"Rus vatandaşlarının kimlikle ülkemize gelmesi için çalışmalar yapıyoruz"

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