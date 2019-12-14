Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda

6 saat önce

Resmi temasları kapsamında Doha'ya gelen Mevlüt Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'na katıldı.

Resmi temasları kapsamında Doha'ya gelen Mevlüt Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında 19. Doha forumuna katıldı.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Son Dakika Haberleri
18:25 Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı - Son Dakika
18:24 Şentop: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak... - Son Dakika
18:22 Trabzon'da aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
18:21 Manisa cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı - Son Dakika
18:20 Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Edebiyat Ödülü eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:27:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]