Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda
6 saat önce
Resmi temasları kapsamında Doha'ya gelen Mevlüt Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
Resmi temasları kapsamında Doha'ya gelen Mevlüt Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında 19. Doha forumuna katıldı.
(İHA)
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