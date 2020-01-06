Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu-2 - Son Dakika

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Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu-2
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:42 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu-2
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