Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ' 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu" - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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