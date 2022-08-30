KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti

30.08.2022 17:08
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu misafir etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu misafir etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mevkidaşı Ertuğruloğlu'yla bir araya geldiğini duyurdu.

Mesajda, "Zafer günümüzde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu misafir ediyoruz. Bizi ortadan kaldırmaya teşebbüs edenlerin hayallerini 1922'de de 1974'te de yıktık, birlikte yok ettik. Günümüz kutlu olsun!" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: AA

Tahsin Ertuğruloğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti - Son Dakika
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