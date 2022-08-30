Mesajda, "Zafer günümüzde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu misafir ediyoruz. Bizi ortadan kaldırmaya teşebbüs edenlerin hayallerini 1922'de de 1974'te de yıktık, birlikte yok ettik. Günümüz kutlu olsun!" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Tahsin Ertuğruloğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti - Son Dakika

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