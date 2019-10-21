Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse...
27 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak."
TSK'nın dev askeri zırhlıları karanlıkta görünmez oluyor Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli memleketine geri döndü Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak Oğlu için hakimliği bırakan anne, avukatlık yapmaya başladı