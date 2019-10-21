Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse...

27 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak."

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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