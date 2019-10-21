Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar"

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen TRT Word Formu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dış basında kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ile ilgili olarak, "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Envanterlerimizde kimyasal silah bulunmamaktadır. YPG/PYD bunlar eşittir Kürtler demek; Kürt kardeşlerimize yapılan bir hakarettir. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT Word Formu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Yaşadığımız dünya ve içerisinde bulunduğumuz çağ çok fazla belirsizlik içeriyor. Çok hızlı değişen hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle bizim bölgemizde bizim toplumlarımız pek çok sorun ile karşı karşıya kaldı. Çağımızın en ciddi tehlikelerinden birisi terördür. Hiçbir ülke bu tehdit ile tek başına başa çıkamıyor. Burada bazı sorunlarımız var. Siyasi gruplar terörist gruplara destek veriyorlar. Şuanda aşırı sol gruplar Avrupa'da PKK'yı terörist örgütler listesinden çıkarmaya çalışıyorlar. İkinci önemli sorun ise teröristler üçüncü taraflar ile mücadele etmek için vekiller olarak kullanılıyor. Mesela YPG, DAEŞ ile mücadele için ABD tarafından destekleniyor. Ancak kendi bölücü gündemlerini sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.

"360 bin Suriyeli terörden arındırdığımız iki bölgeye geri dönüş yaptı"

Bakan Çavuşoğlu, "Biz ne istiyoruz? Öncelikle Türkiye Suriye'deki siyasi süreci destekliyor. Buradaki sorunun sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğini inanıyoruz. Siyasi ulaşma çabamız sonuçlar doğurmaya başladı. Şimdi siyasi bir uzlaşma için ateşkes olması lazım. İdlip'te bunu yaptık. Terörö karşı mücadele bizim Suriye'de başarı ile yaptığımız bir şey. Fırat Kalkanı Operasyonu ile DAEŞ'lı 2 bin kişiyi etkisiz hale getirdik. Pek çok insan geri döndü. Bizim amacımız güvenli bölge oluşturmaktı. Ulusal güvenliğimiz çok önemli. Sınırlarımızı temizlemeliyiz. Güvenli ve gönüllü geri dönüşler için de mücadele ediyoruz. 360 bin Suriyeli terörden arındırdığımız iki bölgeye geri dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.

"ABD Güvenlik İdaresi başkanlarının talimatlarını yerine getirmedi"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "PYD/YPG gün ve gün güçlendi. Türkiye'ye karşı saldırılarını arttırdı. Özellikle de Suriye'nin kuzey doğu bölgesinde etkinliklerini gördük. Müttefiklerimiz ile tekrar tekrar konuşmamıza rağmen özellikle de ABD, silah vermeye devam ettiler. YPG/PYD bölgede ayrım gözetmeksizin çok kişiye baskı yaptı. Biz bu yüzden bir operasyona başladık. Bizzat Trup güvenli bölgenin oluşturulması için teklifte bulundu. ABD ile birlikte çalışmaya özen gösterdik. Ancak başarılı olamadık. ABD Güvenlik İdaresi başkanlarının talimatlarını yerine getirmedi. ve YPG'nin geri çekilmediğini gördük. Silahlar toplanmadı. Silah verildi. Müttefiklerimizden de destek gelmeyince operasyonu tek başımıza yapmaya karar verdik. Operasyona başlar başlamaz herkese bilgi verdik. Pek çok mevkidaşlarımız ile görüştük. Sınırımızın hemen diğer tarafında bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek istedik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek istedik. Terör örgütünün ve destekleyenlerin amacı Suriye'yi bölmektir. Orada bir terör devleti oluşturmaktı."

"350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar"

Operasyonun amacını anlatan Çavuşoğlu, "YPG/PYD tarafından baskı gören bölge halkının özgür olmasını sağlamak istedik. Operasyon son derede kısıtlı ve ölçekli bir şekilde yapıldı. Sadece teröristler hedef alındı. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Kürt-Türk söylemi çok yanlış söylem. Kürler bizim düşmanımız değil. Biz terör örgütlerine karşıyız. Milyonlarca Kürt, Türkiye'de gururla yaşıyor. YPG kürtleri temsil etmiyor. YPG/PYD bunlar eşittir Kürtler demek; Kürt kardeşlerimize yapılan bir hakarettir. Biz bu ülkeyi işgal etmiyoruz. Biz herkesten daha fazla toprak bütünlüğünü savunuyoruz. YPG aslında orada demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlıyor. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. DEAŞ'a karşı mücadele devam edecek. Kaç kez hedef olduk. Pek çok DEAŞ'lı bizim hapishanelerimizde bulunuyor" açıklamasını yaptı.

"Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık"

Kimyasal silah iddialarına da cevap veren Çavuşoğlu, "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Envanterlerimizde kimyasal silah bulunmamaktadır. YPG/PYD operasyon başladığı andan beri bize saldırıyor. Şehirlerimize bin 81 havan topu atıldı. Sivilleri kaybettik. Bunlar içerisinde bebekler ve çocuklar da var. 200'e yakın vatandaşımız yaralandı. 4 şehit verdik. Biz bunların oyun planını bozduk. Bu yüzden operasyon çok yankı uyandırdı" açıklamalarında bulundu.