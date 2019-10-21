Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli terörden arındırdığımız iki bölgeye...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı" dedi. - İSTANBUL
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