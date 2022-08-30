Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filenin Efeleri'ni" Slovenya'da yalnız bırakmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Slovenya'da yalnız bırakmadı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, İtalya'ya karşı oynadığı "2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası" maçına eşlik ettiğini bildirdi.

Maçı stattan takip eden Çavuşoğlu, paylaşımında "Filenin Efeleri'ni Slovenya'da da yalnız bırakmadık. 2022 Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımımıza başarılar diliyoruz. Yensek de yenilsek de hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.