Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz. Yunanistan yönetiminin tutumundan memnunuz ama ırkçılığın Avrupa Birliği değerlerini kökten sarstığının farkına varmamız lazım" dedi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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