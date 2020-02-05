Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz. Yunanistan yönetiminin tutumundan memnunuz ama ırkçılığın Avrupa Birliği değerlerini kökten sarstığının farkına varmamız lazım" dedi. - ANKARA
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