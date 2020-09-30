Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede " Ermenistan'ın saldırganlığı" ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.
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