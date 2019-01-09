Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ab ile Daha Pozitif İlişkilerin Oluşması İçin İki Tarafın da...
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IHAAW111527-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile daha pozitif ilişkilerin oluşması için iki tarafın da çabaları var" dedi.
IHAAW111527-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "AB
ile daha pozitif ilişkilerin oluşması için iki tarafın da çabaları var" dedi. 09.01.2019 11: 15: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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