Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ab ile Daha Pozitif İlişkilerin Oluşması İçin İki Tarafın da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ab ile Daha Pozitif İlişkilerin Oluşması İçin İki Tarafın da...

2 saat önce

IHAAW111527-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile daha pozitif ilişkilerin oluşması için iki tarafın da çabaları var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW111527-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile daha pozitif ilişkilerin oluşması için iki tarafın da çabaları var" dedi. 09.01.2019 11: 15: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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