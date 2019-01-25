Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Görüştü.
2 saat önce
IHAAW203413-GEN/25-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:40 Kaynak: İHA
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