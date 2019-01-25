Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Görüştü.

2 saat önce

IHAAW203413-GEN/25-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Görüştü., System.String[]
IHAAW203413-GEN/25-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. 25.01.2019 20: 34: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:40 Kaynak: İHA

Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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