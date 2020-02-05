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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında, "Terörle mücadelede...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında, "Terörle mücadelede zafiyete uğradığımız zaman hepimiz zarar görürüz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında, "Terörle mücadelede zafiyete uğradığımız zaman hepimiz zarar görürüz" dedi. - ANKARA
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