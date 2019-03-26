Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Abd Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni İşgalci İsrail'in...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:08 Kaynak: AA
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