Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Abd Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni İşgalci İsrail'in...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Abd Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni İşgalci İsrail'in...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail'in korkusundan sesini çıkaramıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:08 Kaynak: AA

Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Golan Tepeleri, İsrail, Politika
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