Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd Çekileceğiz Diyor Ama Sahada Çekilmemesi İçin Çalışanlar...
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IHAAW113409-SIY/10-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi.
IHAAW113409-SIY/10-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "ABD
çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump
'ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi. 10.01.2019 11: 34: 09 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:40 Kaynak: İHA
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