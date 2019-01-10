Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd Çekileceğiz Diyor Ama Sahada Çekilmemesi İçin Çalışanlar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd Çekileceğiz Diyor Ama Sahada Çekilmemesi İçin Çalışanlar...

48 dakika önce

IHAAW113409-SIY/10-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW113409-SIY/10-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi. 10.01.2019 11: 34: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:40 Kaynak: İHA

Politika
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