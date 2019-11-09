Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çok açık bir şekilde YPG/PKK'ya destek vermiştir.
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çok açık bir şekilde YPG/PKK'ya destek vermiştir.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çok açık bir şekilde YPG/ PKK'ya destek vermiştir. Bunu da kendisi açıklıyor" dedi. - ANTALYA
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