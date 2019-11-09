Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çok açık bir şekilde YPG/PKK'ya destek vermiştir.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD çok açık bir şekilde YPG/PKK'ya destek vermiştir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çok açık bir şekilde YPG/PKK'ya destek vermiştir.

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çok açık bir şekilde YPG/PKK'ya destek vermiştir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çok açık bir şekilde YPG/ PKK'ya destek vermiştir. Bunu da kendisi açıklıyor" dedi. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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