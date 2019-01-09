Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye Görüşmelerine İlişkin, "Bir Terör Örgütü ile O...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye Görüşmelerine İlişkin, "Bir Terör Örgütü ile O...

15 dakika önce

IHAAW110614-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye görüşmelerine ilişkin, "Bir terör örgütü ile o kadar içice olduktan sonra ayrılmaları kolay olmuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye Görüşmelerine İlişkin,
IHAAW110614-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye görüşmelerine ilişkin, "Bir terör örgütü ile o kadar içice olduktan sonra ayrılmaları kolay olmuyor" dedi. 09.01.2019 11: 06: 14 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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