Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye Görüşmelerine İlişkin, "Bir Terör Örgütü ile O...
15 dakika önce
IHAAW110614-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye görüşmelerine ilişkin, "Bir terör örgütü ile o kadar içice olduktan sonra ayrılmaları kolay olmuyor" dedi.
IHAAW110614-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD
ile Suriye
görüşmelerine ilişkin, "Bir terör örgütü ile o kadar içice olduktan sonra ayrılmaları kolay olmuyor" dedi. 09.01.2019 11: 06: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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