Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd'nin Çekilme Kararından Sonra Farklı Tutumlar Konuşuldu,...

IHAAW143608-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı.

IHAAW143608-SIY/26-02-2019



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor, çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor" dedi. 26.02.2019 14: 36: 08 TSI

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