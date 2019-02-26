Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd'nin Çekilme Kararından Sonra Farklı Tutumlar Konuşuldu,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd'nin Çekilme Kararından Sonra Farklı Tutumlar Konuşuldu,...

21 dakika önce

IHAAW143608-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW143608-SIY/26-02-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor, çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor" dedi. 26.02.2019 14: 36: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi Seçim Geldi, Köyün Nüfusu 5'ten 35'e Çıktı

Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:03:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd'nin Çekilme Kararından Sonra Farklı Tutumlar Konuşuldu,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]