Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye
'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar." - ANKARA
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