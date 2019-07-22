Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin...

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar." - ANKARA
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
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