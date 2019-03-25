Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bu İmza İsrail'in İşgalini...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "( ABD
'nin Golan Tepeleri
kararı) Bu imza İsrail
'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump
'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA
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