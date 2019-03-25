Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Türkiye, Bu Konuda Sonuna Kadar...
13 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "( ABD
'nin Golan Tepeleri
kararı) Türkiye
, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. BM
dahil her platformda ne gerekiyorsa yapacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA
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