Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Türkiye, Bu Konuda Sonuna Kadar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Türkiye, Bu Konuda Sonuna Kadar...

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "( ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. BM dahil her platformda ne gerekiyorsa yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Golan Tepeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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