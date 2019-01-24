Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Bugün Türkiye'ye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Bugün Türkiye'ye...

28 dakika önce

IHAAW103355-SIY/24-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW103355-SIY/24-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek" dedi. 24.01.2019 10: 33: 55 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

James Jeffrey, Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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