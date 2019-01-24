Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abd'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Bugün Türkiye'ye...
28 dakika önce
IHAAW103355-SIY/24-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:39 Kaynak: İHA
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